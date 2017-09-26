Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

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Москва, 26 сентября. Трагический инцидент произошел в Подмосковье: под колесами электропоезда погиб местный житель.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщили, что ЧП случилась в районе станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, в результате чего его сбила электричка. На вид погибшему 30-35 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает РИАМО.

Напомним, ранее на 9113 км Дальневосточной железной дороги под колесами поезда погибла молодая пара.