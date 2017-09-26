Названа минимальная цена букета на День учителя в Москве

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Москва, 26 сентября. Минимальная цена букета на День учителя в Москве составит около 500 рублей. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, за такую цену можно приобрести небольшой букет в красивой упаковке, как правило, смешанный. «Например, там могут быть хризантемы, зелень, недорогие розочки - несколько штук», - пояснила она.

Сумма более дорогих букетов, по словам Сафроновой, будет зависеть от желания родителей школьников раскошелиться. «Это может быть 1,5–2 тыс. рублей», — добавила эксперт в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Напомним, профессиональный праздник работников сферы образования отмечают в России 5 октября.