 Кража кабеля привела к сбою в движении поездов Московской железной дороги

В Избранное

Москва, 26 сентября. Двое воров, пытавшиеся украсть электрический кабель на перегоне Лесной Городок — Солнечная, стали причиной крупного сбоя в работе Московской железной дороги. Несмотря на то, что один из воров был задержан на месте кражи, а другой был вынужден бежать, оставив украденное, их действия вывели из строя систему автоматического управления движением пригородных поездов.

Автоматическое устройство контроля движения было выведено из строя около 23.03 в понедельник. Диспетчеры Московской железной дороги были вынуждены взять полностью по свой контроль движение пригородных поездов на Киевском направлении на время производства ремонтных работ.

«Это позволи­ло перевозить пассаж­иров, в том числе в пригородном сообщени­и, дальнем следовани­и, а также в адрес аэропорта Внуково. Од­нако уменьшение скор­ости отразилось на расписании и привело к задержкам ряда пое­здов. Диспетчеры МЖД делали все возможное, чтобы минимизировать опоздание», — цитирует РИАМО пресс-службу РЖД.

После восстановления кабельного подключения в 3.39 движение поездов восстановилось в штатном режиме.