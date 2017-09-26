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Кража кабеля привела к сбою в движении поездов Московской железной дороги
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    Кража кабеля привела к сбою в движении поездов Московской железной дороги

    12:08  26 Сентября 2017
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     Кража кабеля привела к сбою в движении поездов Московской железной дороги

    Москва, 26 сентября. Двое воров, пытавшиеся украсть электрический кабель на перегоне Лесной Городок — Солнечная, стали причиной крупного сбоя в работе Московской железной дороги. Несмотря на то, что один из воров был задержан на месте кражи, а другой был вынужден бежать, оставив украденное, их действия вывели из строя систему автоматического управления движением пригородных поездов.

    Автоматическое устройство контроля движения было выведено из строя около 23.03 в понедельник. Диспетчеры Московской железной дороги были вынуждены взять полностью по свой контроль движение пригородных поездов на Киевском направлении на время производства ремонтных работ. 

    Кража кабеля привела к сбою в движении поездов Московской железной дороги

    «Это позволи­ло перевозить пассаж­иров, в том числе в пригородном сообщени­и, дальнем следовани­и, а также в адрес аэропорта Внуково. Од­нако уменьшение скор­ости отразилось на расписании и привело к задержкам ряда пое­здов. Диспетчеры МЖД делали все возможное, чтобы минимизировать опоздание», — цитирует РИАМО пресс-службу РЖД.

    После восстановления кабельного подключения в 3.39 движение поездов восстановилось в штатном режиме.

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    Автор: Валентин Меликов
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