Суд из-за неявки свидетелей изучает письменные материалы дела Улюкаева

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Москва, 26 сентября. Свидетель по делу обвиняемого во взяточничеств экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не явился на заседание в Замоскворецкий суд Москвы, которое проходит во вторник. В связи с этим суд изучает письменные доказательства дела, начиная с седьмого тома, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суд зачитал протокол осмотра с места происшествия, где была осмотрена сумка, в которой находились пакеты с деньгами. Как следует из протокола, осмотр денег начался в 10.00 и занял восемь часов. Описание купюр заняло в материалах 50 страниц. Осмотренные банкноты не были подделкой, сообщили в суде.

Напомним, Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года при получении взятки в 2 млн долларов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.