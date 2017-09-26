Иномарка насмерть сбила лося на востоке Москвы

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Москва, 26 сентября. Водитель Chevrolet сбил лося на востоке Москвы. От полученных травм животное скончалось, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Трагедия произошла в районе Новоухтомского шоссе на востоке Москвы. Недалеко от улицы Заозерной на дорогу выбежал лось. Водитель Chevrolet не успел вовремя среагировать и сбил животное.

Для спасения сохатого на место ДТП приехали ветеринары, однако лося не удалось спасти: от полученных травм животное скончалось до их приезда.

Водитель Chevrolet не пострадал. Повреждения получила только сама иномарка.

В Сети появилось также видео с места смертельной аварии, передает «Подмосковье 360».