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Происшествия
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Происшествия
Иномарка насмерть сбила лося на востоке Москвы
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    Иномарка насмерть сбила лося на востоке Москвы

    10:29  26 Сентября 2017
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    Иномарка насмерть сбила лося на востоке Москвы

    Москва, 26 сентября. Водитель Chevrolet сбил лося на востоке Москвы. От полученных травм животное скончалось, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

    Трагедия произошла в районе Новоухтомского шоссе на востоке Москвы. Недалеко от улицы Заозерной на дорогу выбежал лось. Водитель Chevrolet не успел вовремя среагировать и сбил животное.

    Для спасения сохатого на место ДТП приехали ветеринары, однако лося не удалось спасти: от полученных травм животное скончалось до их приезда.

    Водитель Chevrolet не пострадал. Повреждения получила только сама иномарка.

    В Сети появилось также видео с места смертельной аварии, передает «Подмосковье 360».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #дтп #chevrolet #лось
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