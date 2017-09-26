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Реабилитационный центр для летучих мышей появится в Московском зоопарке
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    Реабилитационный центр для летучих мышей появится в Московском зоопарке

    10:04  26 Сентября 2017
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    Реабилитационный центр для летучих мышей появится в Московском зоопарке

    Москва, 26 сентября. До конца осени в Московском зоопарке откроется первый реабилитационный центр зимней передержки летучих мышей. Как сообщается на сайте столичной мэрии, там животных будут лечить и кормить до прихода тепла.

    По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, в зимнее время года летучие мыши прячутся в вентиляционных ходах, на чердаках домов, однако часто гибнут из-за отсутствия пищи и холода. Она отметила, что в реабилитационном центре установлена камера, имитирующая благоприятные условия для спячки животных. При этом зоологи будут тщательно осматривать летучих мышей и, если животные истощены, откармливать их.

    Как сообщает газета «Вечерняя Москва», за сезон в центре готовы принять как минимум два десятка мышей. Горожане могут позвонить зоологам и заявить о желании доставить животное в центр.

    Напомним, 15 сентября в Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш азиатской кошачьей акулы.

     


     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #зоопарк #летучая мышь
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