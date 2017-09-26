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Общество
Жительница Москвы получила штраф за неправильную парковку в 320 тыс. рублей
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    Жительница Москвы получила штраф за неправильную парковку в 320 тыс. рублей

    1:19  26 Сентября 2017
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    Жительница Москвы получила штраф за неправильную парковку в 320 тыс. рублей

    Москва, 26 сентября. Жительницу Москвы оштрафовали на 320 тыс. рублей за неоплаченную парковку. По словам москвички, она оплачивала резидентное место с 2015 года и продляла соглашение в 2016 году.

    Москвичка попала в список нарушителей после переезда из одной квартиры в другую. По ее словам, она была уверена, что продлила резидентное соглашение и может бесплатно парковаться в своем районе весь год. Позднее выяснилось, что вместо того, чтобы продлить разрешение, она повторно оплатила старое. Получилось, что, начиная с мая прошлого года, она ставила машину без всякой оплаты. За это время накопился штраф в 320 тысяч рублей. Причем, по ее словам, никаких уведомлений она не получала.

    Как сообщает «КП», москвичка заявила, что пользовалась порталом столичного правительства mos.ru и никаких уведомлений в свой адрес не получала, за исключением нескольких штрафов, которые она оперативно оплатила. Сейчас этот случай рассматривают в суде. 

    Жительница Москвы получила штраф за неправильную парковку в 320 тыс. рублей

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Госдума во втором чтении одобрила увеличение штрафов для водителей за непропуск пешеходов и велосипедистов. Если законопроект будет принят и подписан президентом, максимальное наказание за это нарушение составит 2500 рублей.

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    Автор: Олеся Волкова
    #москва #дороги #штрафы
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