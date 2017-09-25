В Москве ограничат движение на улице Николая Старостина

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Москва, 25 сентября. В российской столице будет временно ограничено движение транспорта на улице Николая Старостина. Об этом сообщили в понедельник представители Московского транспорта.

Согласно предварительным данным, речь идет об участке от дома № 8 до дома № 7 (с 1 по 30 октября 2017 года).

Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге будет ограничено движение в районе площади Восстания.