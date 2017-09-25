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Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики в Чехове
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики в Чехове
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    Спасатели локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики в Чехове

    19:22  25 Сентября 2017
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    Спасатели локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики в Чехове

    Москва, 25 сентября. Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на мебельной фабрике в городе Чехов Московской области.

    По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области, в 16:10 поступило сообщение о возгорании кровли склада с бытовой химией на территории мебельной фабрики. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы около 60 специалистов МЧС и 18 специальной единиц техники.

    По данным ФАН, в 18:40 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. В результате пожара на территории мебельной фабрики жертв и пострадавших нет.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #мчс #чехов #московская область
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