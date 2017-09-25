Спасатели локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики в Чехове

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Москва, 25 сентября. Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на мебельной фабрике в городе Чехов Московской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области, в 16:10 поступило сообщение о возгорании кровли склада с бытовой химией на территории мебельной фабрики. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы около 60 специалистов МЧС и 18 специальной единиц техники.

По данным ФАН, в 18:40 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. В результате пожара на территории мебельной фабрики жертв и пострадавших нет.