Скидки до 20% пообещали рынки Москвы в рамках фестиваля «Золотая осень»

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Москва, 25 сентября. Московские рынки снизят цены до 20% во время проведения фестиваля «Золотая осень». В эти дни москвичи смогут не только приобрести товар по сниженной цене, но и принять участие в кулинарном мастер-классе.

«В рамках «Золотой осени» на рынках запланированы такие мероприятия, как мастер-классы по приготовлению блюд из овощей и фруктов, дегустации овощей, фруктов, меда, проведение конкурсов для детей. Планируется также проведение скидок от 5% до 20%», — сообщает оргкомитет фестиваля.

В частности, 25 сентября по скидке продаются томаты, 26 и 27 сентября — арбузы и дыни, а 30 сентября и 1 октября — мед.