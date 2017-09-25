Москвичей предупредили о наступлении заморозков

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Москва, 25 сентября. Сотрудники Гидрометцентра России предупредили жителей и гостей Москвы о приближающихся заморозках.

По словам синоптиков, на этой неделе в Москве и области ожидаются заморозки. До воскресенья регион будет находиться под влиянием северного антициклона.

Сотрудники Гидрометцентра пояснили, что с северо-восточными ветрами на территорию столицы и Подмосковья будут распространяться более холодные воздушные массы. Однако специалисты добавили, что, несмотря на холода, осадков в Москве не ожидается.

Ранее в управлении МЧС по Республике Хакасия предупредили, что в понедельник, 25 сентября, на территории региона возможны мокрый снег и гололедица.