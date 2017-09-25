Испытания концертного зала в «Зарядье» планируют завершить в сентябре

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Москва, 25 сентября. Акустические испытания концертного зала в московском парке «Зарядье» планируется завершить до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

«В зале создается вакуум и затем заполняется жидким азотом. В куклы устанавливаются микрофоны, звук с которых при помощи специального оборудования оценивают акустические эксперты», — рассказал глава департамента Андрей Бочкарев.

Уточняется, что над акустикой филармонии работают ведущие японские специалисты. После завершения всех строительных работ в зале появится орган, передает «Вечерняя Москва».