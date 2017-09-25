Полиция пресекла продажу крупной партии фальшивого ботокса в Подмосковье

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Москва, 25 сентября. Поддельный ботокс и другие некачественные медикаменты общей стоимостью порядка двух миллионов рублей нашли сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, сотрудники полиции с 12 по 19 сентября провели 108 рейдов по фирмам-производителям и центрам красоты. В результате проверок в Истре и Люберцах были обнаружены поддельные медикаменты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в Пушкинском районе за нелегальное распространение поддельных препаратов задержали работника одной из аптек. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в середине июля этого года сотрудники московской полиции изъяли крупную партию фальшивого ботокса.