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Десятилетний школьник погиб из-за освежителя воздуха в Подмосковье
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    Десятилетний школьник погиб из-за освежителя воздуха в Подмосковье

    15:57  25 Сентября 2017
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    Десятилетний школьник погиб из-за освежителя воздуха в Подмосковье
    Москва, 25 сентября. Обстоятельства гибели 10-летнего школьника, надышавшегося парами освежителя воздуха в Подмосковье, выясняют следователи. Трагедия произошла в городе Ногинске. 

    По данным регионального ГСУ СК РФ, освежитель ребенок и еще три ученика местной школы купили в магазине, а после убежали за здание и начали вдыхать пары аэрозоля. 

    Внезапно у одного из ребят случилась острая сердечная недостаточность, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Врачи скорой помощи не смогли откачать школьника.

    Проверка по факту гибели мальчика продолжается. 
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
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