Десятилетний школьник погиб из-за освежителя воздуха в Подмосковье

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Москва, 25 сентября. Обстоятельства гибели 10-летнего школьника, надышавшегося парами освежителя воздуха в Подмосковье, выясняют следователи. Трагедия произошла в городе Ногинске.

По данным регионального ГСУ СК РФ, освежитель ребенок и еще три ученика местной школы купили в магазине, а после убежали за здание и начали вдыхать пары аэрозоля.

Внезапно у одного из ребят случилась острая сердечная недостаточность, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Врачи скорой помощи не смогли откачать школьника.

Проверка по факту гибели мальчика продолжается.

