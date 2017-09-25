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Более 10 ДТП произошло в Московской области в минувшие выходные
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    Более 10 ДТП произошло в Московской области в минувшие выходные

    14:56  25 Сентября 2017
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    Более 10 ДТП произошло в Московской области в минувшие выходные

    Москва, 25 сентября. Более 10 дорожно-транспортных происшествий случилось на трассах Московской области в минувшие выходные и этот понедельник. Об этом сегодня сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона в своем телеграм-канале. 

    ДТП произошли в Люберцах, Балашихе, Наро-Фоминске, а также Пушкинском и Орехово-Зуевском районах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Более 10 ДТП произошло в Московской области в минувшие выходные

    В этих авариях в общей сложности погибли 10 человек, еще восемь получили различные травмы. 

    Напомним, в минувшее воскресенье угонщик с трупом в багажнике устроил дорожно-транспортное происшествие в Петербурге. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #дтп #подмосковье
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