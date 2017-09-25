Более 10 ДТП произошло в Московской области в минувшие выходные

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Москва, 25 сентября. Более 10 дорожно-транспортных происшествий случилось на трассах Московской области в минувшие выходные и этот понедельник. Об этом сегодня сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона в своем телеграм-канале.

ДТП произошли в Люберцах, Балашихе, Наро-Фоминске, а также Пушкинском и Орехово-Зуевском районах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этих авариях в общей сложности погибли 10 человек, еще восемь получили различные травмы.

Напомним, в минувшее воскресенье угонщик с трупом в багажнике устроил дорожно-транспортное происшествие в Петербурге.