Собянин объявил о завершении модернизации роддомов Москвы

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Москва, 25 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия нового специализированного роддома при городской больнице №40. По словам градоначальника, в настоящее время программа модернизации столичных роддомов практически завершена: в родильных отделениях больницы сделан ремонт, обустроены комфортные палаты для рожениц и ввезено современное медицинское оборудование.

Как отметил мэр Москвы, роддом при больнице №40 является, возможно, единственным в России, где способны оказать помощь роженицам с онкологическими заболеваниями. В роддом завезли несколько тысяч новейших медицинских аппаратов, с помощью которых оказывается помощь новорожденным москвичам: инкубаторы, комплексы для реанимации и вентиляции легких, кардиомониторы.