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Общество
Собянин объявил о завершении модернизации роддомов Москвы
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    Собянин объявил о завершении модернизации роддомов Москвы

    14:50  25 Сентября 2017
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    Собянин объявил о завершении модернизации роддомов Москвы

    Москва, 25 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия нового специализированного роддома при городской больнице №40. По словам градоначальника, в настоящее время программа модернизации столичных роддомов практически завершена: в родильных отделениях больницы сделан ремонт, обустроены комфортные палаты для рожениц и ввезено современное медицинское оборудование.

    Как отметил мэр Москвы, роддом при больнице №40 является, возможно, единственным в России, где способны оказать помощь роженицам с онкологическими заболеваниями. В роддом завезли несколько тысяч новейших медицинских аппаратов, с помощью которых оказывается помощь новорожденным москвичам: инкубаторы, комплексы для реанимации и вентиляции легких, кардиомониторы.

    Собянин объявил о завершении модернизации роддомов Москвы

    «Хотя реконструкция роддомов закончилась, мы продолжим улучшать благосостояние врачей и комфорт москвичек, — объявил на открытии родильного отделения Собянин. — В ближайших планах — открытие современного роддома в Коммунарке и уникального кардиологического перинатального центра в ГКБ имени Воробохова».

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    Автор: Валентин Меликов
    #собянин
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