Назван главный туристический город Подмосковья

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Москва, 25 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по развитию туристической привлекательности Сергиева Посада и назвал его главным туристическим городом Подмосковья.

«Огромное количество туристов из России и со всего мира приезжает сюда каждый год», — констатировал он.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Воробьев отправился с Ярославского вокзала в Сергиев Посад на поезде, чтобы посмотреть, как организовано транспортное сообщение для туристов, направляющихся в этот город.

Отметим, что в городе планируется создание трехкилометровой пешеходной зоны с набережной в западном направлении от центра Сергиева Посада к лесному озеру, а также строительство 26 объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва вновь возглавила рейтинг самых криминальных регионов России.