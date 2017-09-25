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Общество
Назван главный туристический город Подмосковья
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    Назван главный туристический город Подмосковья

    15:12  25 Сентября 2017
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    Назван главный туристический город Подмосковья

    Москва, 25 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по развитию туристической привлекательности Сергиева Посада и назвал его главным туристическим городом Подмосковья.

    «Огромное количество туристов из России и со всего мира приезжает сюда каждый год», — констатировал он.

    Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Воробьев отправился с Ярославского вокзала в Сергиев Посад на поезде, чтобы посмотреть, как организовано транспортное сообщение для туристов, направляющихся в этот город.

    Отметим, что в городе планируется создание трехкилометровой пешеходной зоны с набережной в западном направлении от центра Сергиева Посада к лесному озеру, а также строительство 26 объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры.

    Напомним, ранее сообщалось, что Москва вновь возглавила рейтинг самых криминальных регионов России. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье #сергиев посад
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