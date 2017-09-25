Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха
Общество
Автор памятника Калашникову отказался наносить новый рисунок вместо немецкой винтовки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автор памятника Калашникову отказался наносить новый рисунок вместо немецкой винтовки

    14:01  25 Сентября 2017
    30

    Автор памятника Калашникову отказался наносить новый рисунок вместо немецкой винтовки

    Москва, 25 сентября. На установленном в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову не планируют наносить новый рисунок вместо ошибочно размещенного чертежа немецкой винтовки, заявил автор памятника Салават Щербаков.

    Щербаков рассказал, как будет выглядеть памятник после удаления ошибочно размещенного чертежа. Он констатировал, что новых рисунков на данный момент не планирует.

    «Спешить с этим решением мы не будем, — цитирует его РИАМО, — может, и не будет нового чертежа».

    Автор памятника Калашникову отказался наносить новый рисунок вместо немецкой винтовки

    Он добавил, что судьбу памятника решит общественность. В настоящее время ошибочное изображение оружия на памятнике Калашникову уже зашлифовано.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #памятник #щербаков #калашников #чертежи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100503

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29290

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42502

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22202

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8594
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        724
        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        13:19   25 Сентября 2017
        424
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        578
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        298