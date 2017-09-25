Автор памятника Калашникову отказался наносить новый рисунок вместо немецкой винтовки

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Москва, 25 сентября. На установленном в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову не планируют наносить новый рисунок вместо ошибочно размещенного чертежа немецкой винтовки, заявил автор памятника Салават Щербаков.

Щербаков рассказал, как будет выглядеть памятник после удаления ошибочно размещенного чертежа. Он констатировал, что новых рисунков на данный момент не планирует.

«Спешить с этим решением мы не будем, — цитирует его РИАМО, — может, и не будет нового чертежа».

Он добавил, что судьбу памятника решит общественность. В настоящее время ошибочное изображение оружия на памятнике Калашникову уже зашлифовано.