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Двух посетителей ночного клуба в центре Москвы порезали в массовой драке
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    Двух посетителей ночного клуба в центре Москвы порезали в массовой драке

    12:47  25 Сентября 2017
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    Двух посетителей ночного клуба в центре Москвы порезали в массовой драке

    Москва, 25 сентября. Двух посетителей ночного клуба в центре Москвы порезали в массовой драке.

    Как стало известно ФАН, накануне в 03.19 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у входа в клуб «Лофт» по улице Рочдельская. На место прибыли правоохранители, которые установили, что около 03.00 у входа в заведение между пятью гражданами славянской и кавказкой национальности произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из них неустановленным предметом причинил проникающие колото-резаные ранения двум молодым людям 1996 года рождения. Далее злоумышленник скрылся с остальными участниками конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    Установлено, что во время скандала один из подозреваемых кавказской внешности достал нож и нанес ножевые ранения двум гражданам славянской внешности: первому он нанес два ножевых ранения в область ноги, второму — одно ножевое ранение в поясничную область справа, после чего вместе с другими кавказцами убежал.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится розыск преступников.

    Как сообщало ранее агентство URA.RU, в Турции на отдыхе жестоко избили туристов из Екатеринбурга и Казани. Житель уральской столи получил несколько ножевых ранений.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #поножовщина
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