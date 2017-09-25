В Москве побит рекорд атмосферного давления 1973 года

В Избранное

Москва, 25 сентября. Атмосферное давление на станции ВДНХ в Москве побило новый рекорд, сообщает портал «Метеоновости».

Как стало известно, в понедельник атмосферное давление достигло отметки в 766,6 мм ртутного столба. По словам синоптиков, рекордный максимум перекрыл не только показатели 25 сентября, но и показатели всего месяца.

До этого самый высокий показатель атмосферного давления достигал 766,1 мм ртутного столба. Впервые он был зафиксирован в 1973 году, сообщает РИАМО.

Ожидается, что рекордно высокое давление продолжится в Москве с 26 по 27 сентября.