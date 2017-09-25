Труп жестоко избитого мужчины обнаружили прохожие в центре Москвы

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Москва, 25 сентября. Обстоятельства гибели молодого мужчины, тело которого с многочисленными травмами обнаружили минувшей ночью в центре Москвы, выясняют сотрудники полиции.

О страшной находке в 1-м Тупиковом проезде правоохранителям сообщили прохожие. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп жестоко избитого 30-летнего безработного мужчины. К этому моменту он был мертв около двух часов, уточняет телеканал 360.

В настоящее время тело направлено на экспертизу.

