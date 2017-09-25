Водитель иномарки «с животиком и бородкой» подрезал, избил и ограбил москвича

В Избранное

Москва, 25 сентября. Водитель иномарки подрезал на дороге москвича, а затем избил и ограбил его, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

Москвич обратился в полицию с заявлением об избиении и ограблении. По его словам, обидчик, который был за рулем белого Volkswagen, подрезал его на дороге. После этого водитель иномарки избил его и ограбил.

По словам пострадавшего, нападавшему было около 35–40 лет. Он был плотного телосложения с «животиком», на лице «со средней бородкой русого цвета».

Большинство получаемых ударов москвич блокировал и даже смог укусить неизвестное лицо за плечо левой руки. Кроме нападавшего в Volkswagen сидела блондинка, однако ее внешность пострадавший описать не смог.