Власти Москвы объявили о завершении реформы уличной торговли 

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Москва, 25 сентября. Столичные власти объявили об окончании реформы уличной торговли, в рамках которой предпринимателям были предоставлены более 9000 нестационарных торговых объектов, доступ к которым можно получить через аукцион. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг в мэрии Москвы Алексей Немерюк.

Чиновник рассказал, что до 2020 года будет происходить постепенный перевод предпринимателей на договоры нового образца. Как отметил Немерюк, открытые электронные аукционы на объекты малой торговли позволяют исключить класс «рантье», уравнивая шансы для малого бизнеса.