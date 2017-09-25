Квартиры по программе реновации в Москве можно будет посетить онлайн

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Москва, 25 сентября. Квартиры, предоставляемые жителям Москвы по программе реновации, уже в следующем году можно будет «посетить» онлайн на 3D-карте столицы.

«Мы планируем в 2018 году реализовать такую идею, — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Хотим, чтобы житель смог ходить не только по улицам 3D-города, но и зайти, посмотреть свою будущую квартиру виртуально».

По ее словам, работа над 3D-картой города будет завершена до конца 2017 года, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее столичные власти сообщили, что возведение первых домов в рамках программы реновации в Москве стартует до конца текущего года.