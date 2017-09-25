Прохожие сообщили о «дожде из кирпичей» на московском Арбате

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Москва, 25 сентября. Прогуливавшиеся в воскресный день москвичи сообщили в МЧС о настоящем «дожде из кирпичей», который обрушился на них на Арбате. К счастью, никто в результате падения таких «осадков» не пострадал.

Как сообщает «Подмосковье 360°», на место происшествия немедленно прибыли спасатели. Очевидцы предположили, что у дома на Арбате обрушилась часть кровли и спасатели вскоре подтвердили эту информацию.

Место происшествия огородили. Как оказалось, с пятиэтажного жилого дома посыпался декоративный интерьер крыши. Куски кирпичей и штукатурки рассыпались по площади в 15 квадратных метров. Рабочие ГБУ «Жилищник» приступили к ликвидации повреждений фасада здания.