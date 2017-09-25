Москву признали криминальной столицей России

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Москва, 25 сентября. Москва вновь возглавила рейтинг самых криминальных регионов России. Об этом сообщается в докладе о состоянии преступности за январь-июнь 2017 года, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.

В российской столице за первые шесть месяцев 2017 года было совершено 71 тыс. 961 преступление. В следующем на втором месте Подмосковье этот показатель значительно ниже — 43 тыс. 668. Замыкает тройку Краснодарский край с 33 тыс. 492 преступлениями.

В Генпрокуратуре отметили, что число преступлений в нашей стране уменьшилось на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Вечерняя Москва». В столице этот показатель сократился на 23,9%.