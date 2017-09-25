Дочь убитого хоккеиста Толмачева не хотела пускать полицейского в квартиру

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Москва, 25 сентября. Стали известны подробности смерти бывшего вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева.

Тело убитого хоккеиста Толмачева пролежало в квартире не меньше полутора месяцев, полагают соседи. Никто не видел 78-летнего ветерана спорта с августа, примерно в то же время по подъезду начал распространяться характерный трупный запах, передает слова жителей РЕН ТВ.

По подозрению в убийстве задержана дочь спортсмена. Женщина переехала к отцу несколько месяцев назад, чтобы ухаживать за ним, так как состояние здоровья известного спортсмена стало ухудшаться. Также с ними жила внучка Толмачева, но и ее последние два месяца никто не видел.

В полицию обратилась бывшая жена хоккеиста. Дочь Толмачева открыла дверь участковому, но отказалась пускать его внутрь. Когда полицейский все же прорвался в помещение, на полу он увидел тело Виктора Толмачева, завернутое в полиэтилен и тряпки.

По факту смерти Толмачева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».