Ревнивец в Подмосковье ранил сожительницу с любовником, застав их в постели

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Москва, 25 сентября. В подмосковной Лобне мужчина напал с ножом на двух человек.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в подмосковной Лобне. Мужчина пришел домой и застал свою 36-летнюю сожительницу с 35-летним любовником.

Он решил наказать пару и кинулся на них с ножом. Он ранил женщину и мужчину. Пострадавшие с колото-резаными ранами были доставлены в больницу. Полиция по данному факту начала проверку.

Ранее Газета.ru писала, что ревнивец под Волгоградом выложил в Сеть интим-фото своей бывшей возлюбленной.