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Происшествия
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Происшествия
Тринадцать гостиниц Москвы «заминировали» вечером воскресенья
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    Тринадцать гостиниц Москвы «заминировали» вечером воскресенья

    1:15  25 Сентября 2017
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    Тринадцать гостиниц Москвы «заминировали» вечером воскресенья

    Москва, 25 сентября. В экстренные службы Москвы поступили сообщения о минировании 13 гостиниц российской столицы вечером 24-го сентября. Об этом сообщает ТАСС.

    В связи с этим была проведена эвакуация постояльцев и персонала отелей. Среди «заминированных» отелей «Даблтри Хилтон» на Ленинградском шоссе.

    Кроме того, сообщалось об угрозе взрыва в девяти торговых центрах столицы, — пишет RT.

    Ранее стало известно об эвакуации игроков футбольного клуба «Уфа».

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    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #минирование #эвакуация #отели #гостинницы
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