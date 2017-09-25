Тринадцать гостиниц Москвы «заминировали» вечером воскресенья

В Избранное

Москва, 25 сентября. В экстренные службы Москвы поступили сообщения о минировании 13 гостиниц российской столицы вечером 24-го сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим была проведена эвакуация постояльцев и персонала отелей. Среди «заминированных» отелей «Даблтри Хилтон» на Ленинградском шоссе.

Кроме того, сообщалось об угрозе взрыва в девяти торговых центрах столицы, — пишет RT.

Ранее стало известно об эвакуации игроков футбольного клуба «Уфа».