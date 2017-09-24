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Родители напоили младенца раствором марганцовки в Подмосковье
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    Родители напоили младенца раствором марганцовки в Подмосковье

    20:52  24 Сентября 2017
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    Родители напоили младенца раствором марганцовки в Подмосковье

    Москва, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства отравления маленького ребенка в Московской области.

    Инцидент произошел в городе Лобня. Согласно предварительные данным, родители дали своему одномесячному малышу раствор марганцовой кислоты. Как передает «Пятый канал», ребенок получил ожог ротовой полости. В результате его доставили в больницу.

    Напомним, в марте стало известно о том, что в Санкт-Петербурге трехлетний малыш проглотил кристаллы марганцовки и получил ожог пищевода.

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    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #ребенок
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