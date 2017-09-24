Родители напоили младенца раствором марганцовки в Подмосковье

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Москва, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства отравления маленького ребенка в Московской области.

Инцидент произошел в городе Лобня. Согласно предварительные данным, родители дали своему одномесячному малышу раствор марганцовой кислоты. Как передает «Пятый канал», ребенок получил ожог ротовой полости. В результате его доставили в больницу.

Напомним, в марте стало известно о том, что в Санкт-Петербурге трехлетний малыш проглотил кристаллы марганцовки и получил ожог пищевода.