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Политика
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Дочь советского хоккеиста Толмачева задержана по подозрению в убийстве отца
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    Дочь советского хоккеиста Толмачева задержана по подозрению в убийстве отца

    19:31  24 Сентября 2017
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    Дочь советского хоккеиста Толмачева задержана по подозрению в убийстве отца

    Москва, 24 сентября. Бывший голкипер сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев был обнаружен мертвым в собственной квартире в Москве. 

    Накануне в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга спортсмена и заявила, что уже больше недели Толмачев не выходит на связь. Прибывшие в квартиру голкипера полицейские обнаружили его труп с признаками насильственной смерти.

    По подозрению в убийстве Виктора Толмачева была задержана его дочь, сообщает источник «Р-Спорт».

    Отмечается, что тело спортсмена лежало в квартире долгое время. На нем были зафиксированы гнилостные изменения.

    По факту смерти Толмачева возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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    Автор: Алексей Громов
    #хоккей #толмачев
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