Дочь советского хоккеиста Толмачева задержана по подозрению в убийстве отца

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Москва, 24 сентября. Бывший голкипер сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев был обнаружен мертвым в собственной квартире в Москве.

Накануне в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга спортсмена и заявила, что уже больше недели Толмачев не выходит на связь. Прибывшие в квартиру голкипера полицейские обнаружили его труп с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве Виктора Толмачева была задержана его дочь, сообщает источник «Р-Спорт».

Отмечается, что тело спортсмена лежало в квартире долгое время. На нем были зафиксированы гнилостные изменения.

По факту смерти Толмачева возбудили уголовное дело по статье «Убийство».