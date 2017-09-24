Москва выделит дополнительные средства на социальную помощь населению

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Москва, 24 сентября. Мосгордума выделит дополнительные средства на социальную поддержку жителей российской столицы и развитие системы общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Более 57 млн рублей было выделено на нужны государственной программы «Развитие транспортной системы». Эти средства пойдут на строительство новых станций метро и обновление уже существующего состава.

Кроме того, будут профинансированы программы социальной поддержки москвичей, сферы здравоохранения, спорта и культуры.

Выделить дополнительные средства удалось благодаря росту доходов бюджета Москвы и сокращению дефицита на 100 млрд рублей.