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Породистый пес загрыз хозяина в Москве
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    Породистый пес загрыз хозяина в Москве

    17:14  24 Сентября 2017
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    Породистый пес загрыз хозяина в Москве

    Москва, 24 сентября. Породистый трехлетний пес насмерть загрыз своего 51-летнего хозяина в доме на Варшавском шоссе в Москве.

    Как сообщил источник издания «Московский комсомолец», животное не давало никому подойти к трупу несчастного мужчины в течение двух часов после расправы. Справиться с псом породы  кане-корсо по кличке Имбирь смогли только сотрудники службы по отлову бродячих собак, которых вызвали на место происшествия.

    По предварительным данным, Имбирь напал на хозяина, когда в квартире не было ни жены, ни дочери мужчины. Спасателей вызвала его дочка, когда вернулась с работы и не смогла попасть в дом: отец не открывал дверь, а за стеной был слышен лай собаки.

    Прибывшие сотрудники МЧС смогли открыть дверь, увидев лежавший в крови труп и стоящего над ним пса, который яростно лаял на вошедших. После этого на место ЧП вызвали службу по отлову бродячих животных. Им удалось посадить собаку на поводок. 
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #смерть #собака
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