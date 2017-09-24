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Политика
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Неизвестные злоумышленники с палками ограбили московский магазин
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    Неизвестные злоумышленники с палками ограбили московский магазин

    15:14  24 Сентября 2017
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    Неизвестные злоумышленники с палками ограбили московский магазин

    Москва, 24 сентября. Пятеро неизвестных в масках и с палками ворвались в продуктовый магазин в московском районе Ростокино и украли выручку. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы. 

    По данным полиции, происшествие случилось в прошедшую субботу примерно в 05.00.

    Согласно предварительной информации, неизвестные злоумышленники устроили в магазине погром, а затем избили помощника директора.

    Неизвестные злоумышленники с палками ограбили московский магазин

    После этого налетчики украли кассовый аппарат с денежными средствами.

    На место прибыли экстренные службы, которые изъяли записи камер видеонаблюдения.

    В настоящее время полиция разыскивает предполагаемых грабителей. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #кража #полиция
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