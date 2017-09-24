Неизвестные злоумышленники с палками ограбили московский магазин

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Москва, 24 сентября. Пятеро неизвестных в масках и с палками ворвались в продуктовый магазин в московском районе Ростокино и украли выручку. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

По данным полиции, происшествие случилось в прошедшую субботу примерно в 05.00.

Согласно предварительной информации, неизвестные злоумышленники устроили в магазине погром, а затем избили помощника директора.

После этого налетчики украли кассовый аппарат с денежными средствами.

На место прибыли экстренные службы, которые изъяли записи камер видеонаблюдения.

В настоящее время полиция разыскивает предполагаемых грабителей.