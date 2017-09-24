Автомобиль столкнулся с патрульной машиной в Москве, есть пострадавшие

В Избранное

Москва, 24 сентября. Четыре человека получили различные травмы в результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы, одним из которых был транспорт патрульной службы. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

По данным ведомства, в воскресенье примерно в 08.00 произошло столкновение двух автомобилей на Нахимовском проспекте, одно из которых было служебным.

В результате дорожно-транспортного происшествия, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, передает телеканал «360».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.