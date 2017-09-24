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Автомобиль столкнулся с патрульной машиной в Москве, есть пострадавшие
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    Автомобиль столкнулся с патрульной машиной в Москве, есть пострадавшие

    13:02  24 Сентября 2017
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    Автомобиль столкнулся с патрульной машиной в Москве, есть пострадавшие

    Москва, 24 сентября. Четыре человека получили различные травмы в результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы, одним из которых был транспорт патрульной службы. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице. 

    По данным ведомства, в воскресенье примерно в 08.00 произошло столкновение двух автомобилей на Нахимовском проспекте, одно из которых было служебным.

    Автомобиль столкнулся с патрульной машиной в Москве, есть пострадавшие

    В результате дорожно-транспортного происшествия, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, передает телеканал «360».

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #дтп #авария #мвд
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