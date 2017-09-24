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Российские ученые рассказали, когда погибнет человечество
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    Российские ученые рассказали, когда погибнет человечество

    11:16  24 Сентября 2017
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    Российские ученые рассказали, когда погибнет человечество

    Москва, 24 сентября. Ученые из российского Физического института имени Лебедева заявили, что человечество полностью погибнет, когда у Солнца окончательно иссякнет энергия.

    Специалисты Физического института имени Лебедева считают, что рано или поздно Солнце погибнет. И соответственно, Землю тоже ожидает глобальная катастрофа, сообщает «Инфореактор». Исследователи утверждают, что о том, как именно произойдет гибель нашей планеты, ученые не думают, так как это уже не имеет никакого значения. Сейчас специалисты прогнозируют, что солнечная энергия иссякнет через 5 миллиардов лет.

    Российские ученые рассказали, когда погибнет человечество

    Ранее астрономы рассказали о последствиях встречи кометы, Марса и вспышки на Солнце.

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    Автор: Алексей Громов
    #наука #земля #солнце
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