Российские ученые рассказали, когда погибнет человечество

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Москва, 24 сентября. Ученые из российского Физического института имени Лебедева заявили, что человечество полностью погибнет, когда у Солнца окончательно иссякнет энергия.

Специалисты Физического института имени Лебедева считают, что рано или поздно Солнце погибнет. И соответственно, Землю тоже ожидает глобальная катастрофа, сообщает «Инфореактор». Исследователи утверждают, что о том, как именно произойдет гибель нашей планеты, ученые не думают, так как это уже не имеет никакого значения. Сейчас специалисты прогнозируют, что солнечная энергия иссякнет через 5 миллиардов лет.

Ранее астрономы рассказали о последствиях встречи кометы, Марса и вспышки на Солнце.