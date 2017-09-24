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Уфолог объяснил, почему нашествия сотен НЛО на Землю не будет
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    Уфолог объяснил, почему нашествия сотен НЛО на Землю не будет

    10:46  24 Сентября 2017
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    Уфолог объяснил, почему нашествия сотен НЛО на Землю не будет

    Москва, 24 сентября. Российский уфолог Сергей Чернов прокомментировал сообщение о приближении к Земле враждебной армии пришельцев. Он считает, что это невозможно.  

    Исследователь НЛО сомневается в самом факте инопланетного нашествия и правильности обнародованных координат, пишет «Полит Экспресс». По мнению Чернова, подобное массовое вторжение не может быть реальным. Уфолог сообщил, что между правительствами Земли и инопланетянами есть договоренности по количеству и типу объектов у орбиты нашей планеты.

    Уфолог объяснил, почему нашествия сотен НЛО на Землю не будет

    Кроме этого, мировые лидеры не желают сообщать землянам об инопланетянах, а такое большое количество кораблей было бы слишком заметным. Подобного, по словам Чернова, не допустит никто.

    Напомним, что исследователи НЛО недавно заявляли о том, что армада космических аппаратов достигнет Земли в октябре. Специалисты уверены, что вторжение пришельцев спровоцировал ураган «Харви» в США

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    Автор: Алексей Громов
    #земля #нло #уфолог
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