Мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана в центре Москвы

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Москва, 24 сентября. Один мужчина получил ранение в результате стрельбы в ресторане на Малой Сухаревской площади в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье, сообщает «Ньюинформ».

По данным ведомства, в ходе конфликта один из посетителей заведения несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

После произошедшего злоумышленник скрылся на автомобиле. Пострадавший получил ранения конечностей, его экстренно госпитализировали.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщала Газета.Ru, 20 сентября в американском штате Иллинойс произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал ребенок.