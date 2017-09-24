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Общество
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Мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана в центре Москвы
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    Мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана в центре Москвы

    10:19  24 Сентября 2017
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    Мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана в центре Москвы

    Москва, 24 сентября. Один мужчина получил ранение в результате стрельбы в ресторане на Малой Сухаревской площади в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

    Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье, сообщает «Ньюинформ».

    По данным ведомства, в ходе конфликта один из посетителей заведения несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

    После произошедшего злоумышленник скрылся на автомобиле. Пострадавший получил ранения конечностей, его экстренно госпитализировали.

    Мужчина открыл стрельбу по посетителям ресторана в центре Москвы

    Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. 

    В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. 

    Как сообщала Газета.Ru, 20 сентября в американском штате Иллинойс произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал ребенок. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #стрельба #полиция
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