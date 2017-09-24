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Главное беговое событие: Собянин пригласил жителей столицы на Московский марафон
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    Главное беговое событие: Собянин пригласил жителей столицы на Московский марафон

    9:09  24 Сентября 2017
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    Главное беговое событие: Собянин пригласил жителей столицы на Московский марафон

    Москва, 24 сентября. Столичный градоначальник Сергей Собянин пригласил жителей Москвы и гостей города на Московский марафон. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter. 

    Собянин отметил, что Московский марафон — главное спортивное событие года, передает телеканал «360»

    «Приходите поддержать участников», — написал он.

    Отмечается, что маршрут мероприятия пройдет по набережным Москвы-реки мимо «Москва-Сити», а также по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и около стен Кремля.

    Напомним, ранее стало известно, что в Московском марафоне планируют участвовать свыше 30 тыс. человек. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #собянин #марафон
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