Главное беговое событие: Собянин пригласил жителей столицы на Московский марафон

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Москва, 24 сентября. Столичный градоначальник Сергей Собянин пригласил жителей Москвы и гостей города на Московский марафон. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Собянин отметил, что Московский марафон — главное спортивное событие года, передает телеканал «360».

«Приходите поддержать участников», — написал он.

Главное беговое событие года - #МосковскийМарафон - пройдет уже в это воскресенье. Приходите поддержать участников https://t.co/ytTwISr2nT — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 23, 2017

Отмечается, что маршрут мероприятия пройдет по набережным Москвы-реки мимо «Москва-Сити», а также по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и около стен Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что в Московском марафоне планируют участвовать свыше 30 тыс. человек.