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Задержанные рейсы «ВИМ-Авиа» прилетели в Благовещенск и Магадан
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    Задержанные рейсы «ВИМ-Авиа» прилетели в Благовещенск и Магадан

    9:04  24 Сентября 2017
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    Задержанные рейсы «ВИМ-Авиа» прилетели в Благовещенск и Магадан

    Москва, 24 сентября. Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые вылетели из «Домодедово» в аэропорты Благовещенска и Магадана, прибыли на место назначения. Пассажиры этих рейсов ожидали вылета с пятницы.

    Глава Амурского области Александр Козлов в понедельник будет встречаться в Москве с руководством Росавиации, поскольку постоянные задержки рейсов «ВИМ-Авиа» приобрели неприемлемый характер, сообщает ТАСС.

    Кроме этого, появилась информация, что прокуратура занялась рассмотрением дела, так как компания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, уже предполагая отмену полетов в указанные в билетах сроки.

    Ранее Росавиация объяснила причину суточных задержек рейсов в Москве. 

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #домодедово #благовещенск #вим-авиа
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