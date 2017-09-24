Задержанные рейсы «ВИМ-Авиа» прилетели в Благовещенск и Магадан

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Москва, 24 сентября. Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые вылетели из «Домодедово» в аэропорты Благовещенска и Магадана, прибыли на место назначения. Пассажиры этих рейсов ожидали вылета с пятницы.

Глава Амурского области Александр Козлов в понедельник будет встречаться в Москве с руководством Росавиации, поскольку постоянные задержки рейсов «ВИМ-Авиа» приобрели неприемлемый характер, сообщает ТАСС.

Кроме этого, появилась информация, что прокуратура занялась рассмотрением дела, так как компания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, уже предполагая отмену полетов в указанные в билетах сроки.

Ранее Росавиация объяснила причину суточных задержек рейсов в Москве.