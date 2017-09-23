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Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы, погиб один человек
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    Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы, погиб один человек

    20:03  23 Сентября 2017
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    Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы, погиб один человек

    Москва, 23 сентября. Массовое ДТП произошло в Москве: при столкновении четырех автомобилей погиб один человек. Как стало известно, авария случилась в 14.00 в районе дома №61 по Севастопольскому проспекту.

    По предварительной информации, легковушка столкнулась лоб в лоб с кроссовером, далее в них врезались еще две машины. Жертвой случившегося стал один человек, еще один человек получил травмы.

    Как сообщает телеканал «360», в аварию попали автомобили Mitsubishi, Kia и Audi.

    Напомним, накануне ночью в на улице Алма-Атинской на территории парковки в Самаре произошло ДТП — автоледи на Chevrolet сбила троих пешеходов, а затем скрылась с места инцидента. 

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #дтп
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