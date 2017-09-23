Неизвестный обстрелял пассажирский автобус в Москве

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Москва, 23 сентября. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту обстрела пассажирского автобуса из пневматического оружия на юго-востоке российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России.

Согласно информации ведомства, неизвестный злоумышленник обстрелял пассажирский автобус на Краснодарской улице в Москве.

По имеющимся данным, в минувшую пятницу примерно в 19.00 водитель автобуса обнаружил, что стекло транспортного средства частично повреждено.

Как предположил водитель, повреждение было получено из пневматического оружия.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все детали произошедшего.