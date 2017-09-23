Пассажиры задержанных рейсов «ВИМ-Авиа» рассказали о ситуации в «Домодедово»

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Москва, 23 сентября. Пассажиры авиационных рейсов перевозчика «ВИМ-Авиа» сообщили о том, как они переживают длительную задержку рейсов Москва — Магадан в воздушной гавани «Домодедово».

Напомним, многие пассажиры ожидают вылета в течение третьих суток. По словам пассажиров, их не кормят и не расселяют в гостиницах.

Согласно данным РЕН ТВ, также был задержан рейс этой компании в Сочи. Но пассажиры начали погром, вскоре рейс был отправлен.

Отмечается, что задержаны также пять рейсов по другим маршрутам.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что расселения людей не будет, поскольку «рейсов задержано слишком много». А задержки рейсов до Магадана компания «ВИМ-Авиа» объяснила изменением времени вылета по решению перевозчика.