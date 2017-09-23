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Происшествия
Житель Подмосковья украл еду для животных на 1,5 млн рублей
Происшествия
Житель Подмосковья украл еду для животных на 1,5 млн рублей
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    Житель Подмосковья украл еду для животных на 1,5 млн рублей

    11:15  23 Сентября 2017
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    Житель Подмосковья украл еду для животных на 1,5 млн рублей

    Москва, 23 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали подозреваемого в серии краж кормов для животных. Злоумышленник украл со складов продукцию на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс‐службе управления МВД России по Подмосковью.

    Полицейские поймали злоумышленника с поличным в деревне Кузяево, передает телеканал «360»

    Житель Подмосковья украл еду для животных на 1,5 млн рублей

    Злоумышленником оказался 34-летний житель города Лобня, которого также подозревают в двух аналогичных преступлениях в Дмитровском районе.

    В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Кража»). 

    Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #подмосковье #полиция #корм
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