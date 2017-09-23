Житель Подмосковья украл еду для животных на 1,5 млн рублей

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Москва, 23 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали подозреваемого в серии краж кормов для животных. Злоумышленник украл со складов продукцию на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс‐службе управления МВД России по Подмосковью.

Полицейские поймали злоумышленника с поличным в деревне Кузяево, передает телеканал «360».

Злоумышленником оказался 34-летний житель города Лобня, которого также подозревают в двух аналогичных преступлениях в Дмитровском районе.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Кража»).

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.