Более 14 рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» задержаны в «Домодедово»
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Москва, 23 сентября. Авиакомпания «Вим-Авиа» в течение 24 часов задержала вылет всех своих самолетов из аэропорта «Домодедово». Рейсы отложены на неопределенный срок.
Некоторые вылеты были задержаны всего на несколько минут, другие — на несколько часов, сообщает телеканал РЕН-ТВ. Последний самолет «Вим-Авиа» отправился в Даламан 22 сентября в 16:35. Позже были отменены как внутренние, так и международные перелеты.
Рейсы авиакомпании помечены на табло статусом «Будет информация». Сам перевозчик пока не объяснил причину отмены вылетов. Ожидается, что ситуация прояснится в субботу днем.