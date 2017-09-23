Лоза прокомментировал ситуацию с ошибкой на памятнике Калашникову

В Избранное

Москва, 23 сентября. Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандал с изображением немецкого автомата на памятнике конструктору Михаилу Калашникову в Москве.

«Ничего нового, революционного о сооружении сказать нельзя, вы же понимаете, что все идеи-то общие: ствол, приклад, патронник. Все элементы одни и те же. Все друг у друга дерут, все друг у друга заимствуют», — заявил Лоза «Комсомольской правде».

Он подчеркнул, что к Калашникову никогда никто не предъявлял претензий в неоригинальности конструкции АК-47.

«Да, они накосячили, взяли чужой чертеж. Но вы пройдитесь, поймете, что у нас косяки везде», — резюмировал он.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Москве демонтировали фрагмент памятника советскому конструктору Михаилу Калашникову, на котором была изображена схема автомата Третьего рейха StG 44.