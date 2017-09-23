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Лоза прокомментировал ситуацию с ошибкой на памятнике Калашникову
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    Лоза прокомментировал ситуацию с ошибкой на памятнике Калашникову

    6:30  23 Сентября 2017
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    Лоза прокомментировал ситуацию с ошибкой на памятнике Калашникову

    Москва, 23 сентября. Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандал с изображением немецкого автомата на памятнике конструктору Михаилу Калашникову в Москве.

    «Ничего нового, революционного о сооружении сказать нельзя, вы же понимаете, что все идеи-то общие: ствол, приклад, патронник. Все элементы одни и те же. Все друг у друга дерут, все друг у друга заимствуют», — заявил Лоза «Комсомольской правде».

    Он подчеркнул, что к Калашникову никогда никто не предъявлял претензий в неоригинальности конструкции АК-47.Лоза прокомментировал ситуацию с ошибкой на памятнике Калашникову

     «Да, они накосячили, взяли чужой чертеж. Но вы пройдитесь, поймете, что у нас косяки везде», — резюмировал он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Москве демонтировали фрагмент памятника советскому конструктору Михаилу Калашникову, на котором была изображена схема автомата Третьего рейха StG 44.

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    Автор: Ирина Новикова
    #москва #михаил калашников #юрий лоза
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