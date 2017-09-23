Рабочие, срезавшие табличку с памятника Калашникову в Москве, попали в полицию

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Москва, 23 сентября. Группа рабочих, которые спиливали чертеж немецкой винтовки на памятнике Михаилу Калашникову в Москве при помощи болгарки, были доставлены в отделение полиции для дачи пояснений. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что при себе у рабочих не было документов. В связи с этим они были доставлены в полицию. Вскоре их отпустили, — пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, как на памятнике Калашникову оказались чертежи с немецкой винтовкой.