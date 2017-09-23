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Студент порезал ножом сотрудника Сбербанка в Москве
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    Студент порезал ножом сотрудника Сбербанка в Москве

    0:45  23 Сентября 2017
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    Студент порезал ножом сотрудника Сбербанка в Москве

    Москва, 22 сентября. Студент Московского авиационного института (МАИ) напал с ножом на сотрудника Сбербанка в Москве, сообщил представитель столичного отделения Сбербанка.

    ЧП произошло в пятницу вечером, когда студенты Московского авиационного института  получали банковские карты. По словам представителя, один из студентов решил пройти без очереди. Завязалась словесная перепалка с сотрудником Сбербанка. Во время перепалки студент нанес ножевое ранение сотруднику банка.

    Студент порезал ножом сотрудника Сбербанка в Москве

    Как сообщил представитель банка РИА Новости, на место происшествия приехала скорая. Сотруднику оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции буйный студент был задержан.

    Ранее в соцсетях сообщалось о драке, завязавшейся в отделении банка. Однако источник опроверг эту информацию. По его словам, сотрудник банка попытался вывести студента из кабинета и в этот момент получил несколько ударов ножом.

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    Автор: Олеся Волкова
    #москва #сбербанк #происшествия #преступление
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