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СК РФ выясняет причины трагедии в Балашихе: при пожаре погиб ребенок-инвалид
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    СК РФ выясняет причины трагедии в Балашихе: при пожаре погиб ребенок-инвалид

    23:12  22 Сентября 2017
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    СК РФ выясняет причины трагедии в Балашихе: при пожаре погиб ребенок-инвалид

    Москва, 22 сентября. Два человека погибли при пожаре в Балашихинском районе Подмосковья. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, один из погибших — двухлетний ребенок-инвалид. 
     
    По данным следствия, вечером в пятницу в полицию поступила информация о том, что после тушения пожара в одной из квартир на улице Фадеева в Балашихе спасатели обнаружили тела двухлетнего ребенка-инвалида и 77-летнего пенсионера, также инвалида. Оба они погибли от отравления угарным газом.

    Из злополучной квартиры в больницу доставили 43-летнюю женщину. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.

    Следователи проводят доследственную проверку, осматривают место ЧП, устанавливают причины трагедии. 

    «По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

    СК РФ выясняет причины трагедии в Балашихе: при пожаре погиб ребенок-инвалид

    Ранее, 13 сентября, «Телеканал 360» сообщал о гибели двух человек при пожаре, вспыхнувшем в сарае в Истринском районе Московской области.

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    Автор: Олеся Волкова
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