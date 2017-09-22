СК РФ выясняет причины трагедии в Балашихе: при пожаре погиб ребенок-инвалид

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Москва, 22 сентября. Два человека погибли при пожаре в Балашихинском районе Подмосковья. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, один из погибших — двухлетний ребенок-инвалид.



По данным следствия, вечером в пятницу в полицию поступила информация о том, что после тушения пожара в одной из квартир на улице Фадеева в Балашихе спасатели обнаружили тела двухлетнего ребенка-инвалида и 77-летнего пенсионера, также инвалида. Оба они погибли от отравления угарным газом.

Из злополучной квартиры в больницу доставили 43-летнюю женщину. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Следователи проводят доследственную проверку, осматривают место ЧП, устанавливают причины трагедии.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Ранее, 13 сентября, «Телеканал 360» сообщал о гибели двух человек при пожаре, вспыхнувшем в сарае в Истринском районе Московской области.