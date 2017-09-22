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Общество
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Общество
Собянин предлагает конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков
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    Собянин предлагает конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков

    21:48  22 Сентября 2017
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    Собянин предлагает конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков

    Москва, 22 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета.

    «Предлагается такая санкция как конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков. Эта мера позволила бы в кратчайшие сроки навести порядок на этом рынке и снять проблему нелегальных перевозок», — заявил Собянин.

    Он также добавил, что за последние несколько лет в Москве были задержаны и доставлены на штрафстоянки около четырех тысяч автобусов нелегальных перевозчиков, однако после оплаты штрафа перевозчик регистрирует автобус на другую компанию и продолжает вести незаконную коммерческую деятельность.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #собянин #нелегалы #аресты #перевозчики
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